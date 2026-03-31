¿A qué grupo del Mundial 2026 van los últimos invitados de la UEFA?

Oscar Sandoval

El Mundial 2026 completó su cupo europeo con la clasificación de Turquía, Suecia, Bosnia y Chequia, las cuatro selecciones que consiguieron un lugar de último minuto no deben esperar para conocer su grupo y tienen un calendario a seguir en la Copa del Mundo.

The 16 nations that have qualified for the World Cup 🙌#WCQ pic.twitter.com/oOxrIZGLy2 — UEFA EURO (@UEFAEURO) March 31, 2026

“Los últimos siempre serán los primeros”, ya que mientras diferentes equipos nacionales que consiguieron su boleto a la justa mundialista con antelación tuvieron que terminar la eliminatoria y mantener la paciencia hasta el sorteo, los conjuntos que disputaron la repesca, no.

Chequia formará parte del Grupo A y debutará ante Corea del Sur para posteriormente, enfrentar a Dinamarca y cerrar la fase de grupos contra México. Mientras que Bosnia comparte el sector B con Canadá, Suiza y Catar.

The opening FIFA World Cup 2026 match in Canada! 🇨🇦#FIFAWorldCup pic.twitter.com/tViISInD7K — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 31, 2026

Turquía volverá a pisar un terreno mundialista después de 24 años cuando choque con Australia, luego tendrá un duelo contra Australia y Estados Unidos.

Suecia está ubicado en el Grupo F con Túnez, Países Bajos y Japón.