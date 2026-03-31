Oscar Sandoval
¿A qué grupo del Mundial 2026 van los últimos invitados de la UEFA?
Turquía, Suecia, Bosnia y Chequia ya conocen su futuro en la Copa del Mundo
El Mundial 2026 completó su cupo europeo con la clasificación de Turquía, Suecia, Bosnia y Chequia, las cuatro selecciones que consiguieron un lugar de último minuto no deben esperar para conocer su grupo y tienen un calendario a seguir en la Copa del Mundo.
“Los últimos siempre serán los primeros”, ya que mientras diferentes equipos nacionales que consiguieron su boleto a la justa mundialista con antelación tuvieron que terminar la eliminatoria y mantener la paciencia hasta el sorteo, los conjuntos que disputaron la repesca, no.
Chequia formará parte del Grupo A y debutará ante Corea del Sur para posteriormente, enfrentar a Dinamarca y cerrar la fase de grupos contra México. Mientras que Bosnia comparte el sector B con Canadá, Suiza y Catar.
Turquía volverá a pisar un terreno mundialista después de 24 años cuando choque con Australia, luego tendrá un duelo contra Australia y Estados Unidos.
Suecia está ubicado en el Grupo F con Túnez, Países Bajos y Japón.
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