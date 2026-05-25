Raúl Jiménez llegará 'seco' al Mundial 2026

Héctor Cantú

Raúl Jiménez está listo para reportar con la Selección Mexicana para ultimar detalles de cara al Mundial 2026, donde intentará marcar su primer gol en una justa mundialista.

Aunque aún no se ha publicado la lista final, Jiménez prácticamente es uno de los jugadores con un sitio asegurado en la convocatoria de Javier Aguirre.

Sin embargo, el delantero mexicano no llega con las mejores credenciales al torneo internacional, pues suma varios meses sin anotar.

Jiménez cerró la temporada con el Fulham de la Premier League con 10 goles en la temporada 9 en la Premier League y uno más en la EFL Cup.

Su último tanto fue en el duelo de la fecha 31 ante el Burnley, donde su equipo se llevó la victoria por 3-1. Los seis partidos consecutivos sin anotar se convirtieron en su peor racha de sequía en la temporada.

Con la Selección Mexicana, la historia no es mejor, pues RJ9, no marca con el Tri desde el 18 de noviembre de 2025, cuando anotó el único gol de México en la derrota ante Paraguay en partido eliminatorio.

Aunque se perdió los duelos ante Panamá, Bolivia e Islandia, Jiménez tampoco pudo romper la malaria ante Portugal y Bélgica.

Ahora, antes del Mundial, el exdelantero del América intentará recuperar el olfato goleador a tiempo en los duelos amistosos ante Australia y Serbia, los últimos exámenes de Javier Aguirre y sus pupilos antes de la Copa del Mundo 2026.