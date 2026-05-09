Esto sí es extraño, Raúl Jiménez ni a la banca con el Fulham

Enrique Gómez

Apenas por segunda vez temporada, Raúl Jiménez no vio minutos en la Premier League.

El mexicano causó baja de último momento y el Fulham encajó una derrota que podría ser definitiva en sus aspiraciones para jugar torneos europeos en la próxima temporada, pues cayó al lugar número 11 y está a cinco puntos del séptimo lugar, anden que conecta con la Conference League.

El Bournemouth ganó 1-0 como visitante y los ‘Cottagers’ hilaron su segunda derrota consecutiva.

Primer partido del año que se pierde Raúl en la liga de Inglaterra. El delantero de 35 años había tenido una gran regularidad en plena veteranía y acumulaba 28 partidos seguidos viendo actividad. De hecho, la última vez que no jugó fue el 3 de octubre tras una lesión en la cadera que no pasó a mayores.

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¿Qué le pasó a Raúl? Aunque el técnico Marco Silva no habló en específico del delantero, explicó que algunos miembros del plantel se vieron afectados por un virus, situación que explicaría porque Jiménez causó baja de la convocatoria para este duelo por la Jornada 36, la antepenúltima del torneo.

Jiménez tiene nueve goles en 34 partidos disputados en la Premier League, sin embargo, no anota desde el 21 de marzo, razón por la cual ha ido perdiendo protagonismo en el equipo. De hecho, la última vez que completó los 90 minutos fue el 1 de febrero y en cambio, ha sido suplente en tres de los últimos cinco partidos del equipo londinense en este cierre de temporada.

Al Fulham le restan dos partidos en la temporada, ¿podrá anotar Raúl para al menos llegar más confiado al Mundial?