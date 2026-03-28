Raúl Jiménez, el hombre al que conocen y le tienen respeto en Portugal

Redacción FOX Deportes

Bruno Fernandes no conoce a muchos de los futbolistas de la Selección Mexicana, pero elogió a Raúl Jiménez al que conoce y ha enfrentado en diferentes ocasiones en su carrera, señaló que es el futbolista más importante del ‘Tri’ y espera que no marque ante Portugal.

"Raúl es el nombre más grande que tiene en este momento la selección mexicana. Ha estado en la Premier League desde hace mucho tiempo, también jugó en Portugal y lo conozco muy bien, le ha marcado goles a los equipos en los que he estado y esperemos que no lo haga de nuevo", dijo el jugador de Manchester United.

Fernandes apunto que deberán tener atención sobre todo el equipo mexicano, aunque de manera especial sobre Jiménez, quien juega en Fulham y antes estuvo en Wolverhampton. En Portugal actuó con Benfica, mientras el luso lo hizo con Sporting.

"Hablé con Raúl hace poco, de lo que significará este partido de cara al Mundial, en un escenario como el Estadio Azteca. Tenemos mucho respeto por Raúl y por otros jugadores importantes con los que cuenta México y sabemos el daño que pueden hacer", puntualizó.