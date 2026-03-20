La Premier League compartió el lado más emocional de Raúl Jiménez

Redacción FOX Deportes

A 10 días de la muerte de su padre, Raúl Jiménez vivió un momento muy emotivo en la Premier League.

Desde la celebración de su gol apuntando hacia el cielo prácticamente para cerrar la victoria del Fulham sobre el Burnley, hasta el abrazo con su entrenador que fue bien documentado en las redes sociales de la liga de Inglaterra, fue un partido muy especial para el atacante de 34 años en Craven Cottage.

“Un momento emotivo para Raúl Jiménez. El delantero mexicano anotó su primer partido como local desde la muerte de su padre”, se leyó en el video que publicó la Premier League, el cual es un acercamiento al futbolista después del silbatazo final. Raúl, visiblemente tocado y al borde de las lágrimas, se encontró con su entrenador Marco Silva y se fundió en un abrazo que le brindó calma.

Raúl Jiménez Vega, padre del canterano del América, falleció el 11 de marzo a la edad de 62 años, luego de complicaciones derivadas del cáncer de páncreas que padecía desde hacía varias meses.

Semana de muchas emociones para el delantero, quien hace unos días recibió el llamado por parte de la Selección Mexicana para los partidazos amistosos contra Portugal y Bélgica (28 y 31 de marzo) y que este día anotó su noveno gol en la temporada y selló la victoria del Fulham, 9° lugar de la competencia.

Pese a su veteranía, Raúl es un futbolista muy bien valorado a estas alturas de su carrera. Ha sido titular en 23 de los últimos 24 partidos en la Premier y se sabe que es el delantero favorito de Javier Aguirre para arrancar como titular en el primer partido de la Copa del Mundo, el 11 de junio ante Sudáfrica.