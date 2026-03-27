Las dos caras del remodelado y renombrado Estadio Azteca

Enrique Gómez

Cada historia tiene dos lados y la remodelación del Estadio Azteca también tiene maneras opuestas de verse.

¿Está listo para usarse? Sí.

¿Está terminado? No.

¿Quedó listo por el lado de Tlalpan? Sí.

¿Quedó listo por la entrada de Insurgentes? No.

¿Es maravilloso por dentro? Sí.

¿Es maravilloso por fuera? No.

¿Quedó bien? Sí.

¿Quedó espectacular? No.

A unas horas de su reapertura al público tras casi dos años de remodelaciones, el ahora llamado Estadio Banorte luce imponente, como siempre, solo que ahora con dinteles en color rojo. Los paneles no cubren todo el techo, pero lucen en su parte frontal y le dan nueva vida al colosal inmueble. Aún no se ha ‘coloreado’ toda la circunferencia del 'copete', pero se espera que para el duelo ante Portugal (28 de marzo) esté completa, también en su parte posterior para que no se vea dispareja la fachada.

La influencia del inmueble que pasará a la historia como el único en inaugurar tres Mundiales también permeó en sus alrededores. Se amplió, se mejoró y se iluminó el acceso peatonal que cruza la Calzada de Tlalpan y pasa por la estación del Tren Ligero. También, se pintaron puentes y demás vialidades.

Se puede decir que el Templo del Futbol mexicano floreció literal y metafóricamente. En las zonas aledañas se plantaron flores y se construyeron parques. Las periferias tienen una mucho mejor imagen, aunque nada cercano a cómo lucía la maqueta del proyecto que se presentó en 2018.

Eso sí, el acceso por Insurgentes (en la parte posterior del estadio, la del estacionamiento) sigue en obras; aún luce sucio, con bolsas desgarradas en la malla que rodea a la propiedad y remanentes de la construcción en el estacionamiento. Se espera que la zona se limpie para el próximo mes, cuando el América vuelva a hacer uso de su estadio de cara al cierre de la Liga MX y de la CONCACAF.

Por un lado, el Azteca está listo; por otro lado, no se entregará a tiempo para el partido ante Portugal. Por dentro, el inmueble se siente como un escenario de clase mundial, por fuera… es aceptable.