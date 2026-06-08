Raúl Jiménez, el héroe que necesitaba el Wolverhampton

Enrique Gómez

Con el “sí, señor” sonando en Inglaterra y en México, el Wolverhampton anunció el retono de Raúl Jiménez.

El delantero mexicano está de regreso con los ‘Wolves’, equipo que descendió esta temporada en la Premier League y que a partir de la próxima temporada jugará en la segunda división (Championship). Es decir, el delantero volverá como el héroe que ayudará al equipo a regresar a la máxima categoría.

El Fulham anunció el final de la etapa de Jiménez en el club y le agradeció por su “brillante servicio” en estas tres temporadas, donde hizo un total de 31 goles en 115 partidos disputados.

From Wolverhampton to Mexico City, he never left our hearts.



Welcome home. 🧡🐺🇲🇽 pic.twitter.com/rO0dfmVRTv — Wolves (@Wolves) June 9, 2026

En cambio, el Wolverhampton celebró este fichaje con un video donde se muestran personas de Inglaterra y de México tarareando y silbando el estribillo del cántico que la afición de los ‘Wolves’ compuso para Raúl Jiménez, delantero que portó la camiseta de ‘la jauría’ durante cinco años.

Jiménez terminó su contrato con el equipo de Londres, por lo que firmó libremente con el Wolverhampton y de esta manera, se asegura dos años más (con opción a un tercero) en el futbol de Inglaterra. Y aunque ya no jugará en la Premier League, tendrá un reto muy especial: devolver a los ‘Wolves’ a la división a la que perteneció por ocho temporadas consecutivas.

115 appearances. 31 goals. Our Mexican sensation.



Thank you, Raúl. 🔥🇲🇽 pic.twitter.com/4zjfpcuuHt — Fulham Football Club (@FulhamFC) June 9, 2026

Raúl se ganó su reconocimiento como ídolo del Wolverhampton gracias a sus 57 goles en 166 partidos. De hecho, es el jugador extranjero con más anotaciones en la historia de la institución.

Antes de la lesión en la cabeza que sufrió en 2020, el mexicano de 35 años estaba convertido en uno de los mejores arietes de la Premier y aunque el golpe puso en predicamento su carrera, se sobrepuso y ahora está concentrado con la Selección Mexicana para disputar el Mundial 2026 y ya con un contrato firmado para ser parte de un gran reto de cara a la próxima temporada.