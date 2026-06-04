Fulham confirmó la salida de Raúl Jiménez

Oscar Sandoval

El próximo 30 de junio terminará la etapa de Raúl Jiménez con Fulham después de tres temporadas, así lo confirmó el club inglés este lunes al publicar los nombres de los jugadores a los que les desea lo mejor en el próximo capítulo de sus carrera y el mexicano encabeza la lista.

An update on player contracts following the 2025/26 season. ℹ️ pic.twitter.com/SKSJGdYdHj — Fulham Football Club (@FulhamFC) June 8, 2026

Raúl abandonará a Fulham después de afianzarse como uno de los mejores delanteros del futbol inglés en los últimos años, anotó 31 goles con la camiseta del conjunto londinense, 28 de Premier League que lo colocan entre los cuatro mejores anotadores del club en liga.

El delantero mexicano tendrá la Copa del Mundo como vitrina para buscar nuevo equipo y tendría opciones para mantenerse en el futbol inglés, aunque no todas las ofertas serían de la primera división.

Raúl Jiménez interesaría a Everton que esta temporada lamentó la falta de gol y la prensa internacional señala que Wolverhampton sueña con el mexicano para jugar en la categoría de plata, buscar su regreso a la Premier League y mantenerse como ídolo del club.