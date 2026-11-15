Rafael Márquez sabe lo que necesita el Tri para revertir la eliminatoria

Redacción FOX Deportes

Rafael Márquez tiene las cuentas claras y sabe que a pesar de la primera derrota en Kingston desde 2008 y de cumplir cinco partidos sin obtener su primera victoria, la Selección Mexicana está a un triunfo por la mínima ante Monterrey de enmendar el camino y seguir trabajando... en la concentración del equipo o en lo que mejor considere.

Además, también lanzó una crítica al estado de la cancha en el Estadio Nacional de Kingston.

“Las desatenciones generan desconfianza y eso es lo que debemos mejorar porque nosotros mismos nos hacemos el daño. Después, en el transcurso del partido, la cancha no fue la mejor para desenvolvernos en el estilo de juego que queremos”, analizó el técnico luego de la derrota 3-2 en el partido de ida por la Liga de Naciones de CONCACAF, donde el Tri pudo matizar un 3-0 parcial.

"La cancha no fue la mejor para desenvolvernos en el estilo de juego que queremos"@RafaMarquezMX, CONTUNDENTE tras la caída del Tricolor



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“Hay que darle vuelta a esto, es una eliminatoria y estamos a un gol de poder pasar. Los tragos amargos hay que digerirlos lo más rápido trabajo y ponernos el mono de trabajo para intentar, en pocos días, resolver las dudas y problemáticas”, agregó el entrenador, quien se dijo inconforme con todo el partido, más allá de destacar la capacidad de reacción y el rendimiento de Gilberto Mora.

El partido de vuelta es el 17 de noviembre y, efectivamente, los dos goles de visitante anotados en la ida le permitirá a México avanzar a las semifinales con una victoria 1-0, 2-1 o por dos goles en la cancha del Estadio BBVA.