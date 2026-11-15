México, "nada satisfecho" pese a la catástrofe evitada en Jamaica

Enrique Gómez

Aunque con lo que representaba la derrota parcial de 3-0, perder por la mínima ante Jamaica parece ser bastante rescatable, en México no están “nada satisfechos”.

Gilberto Mora, quien anotó el gol que resucitó a la Selección Mexicana en su visita a Kingston, aseguró que el equipo buscó siempre la victoria, pero confía en que para el partido en Monterrey se logre remontar y sellar la clasificación a las semifinales de la Liga de Naciones.

“Nada satisfechos, queríamos sacar la ventaja acá pero no se pudo; ahora a pensar en la vuelta. Somos un equipo y hay que estar en las buenas en las malas y así se vio. No pudimos alcanzar el empate, pero tenemos que llegar allá (al Estadio BBVA) y darlo todo”, dijo el jugador de 18 años, autor del 3-1 parcial que sacó del aturdimiento en el equipo de Rafael Márquez.

“Tenemos que llegar allá y darlo todo” Gilberto Mora ?? pic.twitter.com/Vqj6OxCRP0 — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) November 15, 2026

‘Morita’, quien el mes pasado cumplió 18 años, anotó su primer gol en partidos oficiales con la Selección Mexicana en lo que fue su encuentro número 14 como internacional, el primero justamente desde el amistoso de septiembre contra Colombia, duelo en el que se lesionó y ya no pudo jugar los siguientes tres encuentros de la pasada Fecha FIFA.

“Contento de regresar a la Selección, tenía muchas ganas de jugar acá y estoy contento con el gol, pero no alcanzó, hay que dar más y esperemos ganar en la vuelta”, agregó el jugador de Tijuana.

El 3-0 parcial significaba una eliminación casi segura para el Tri como campeón defensor de la Liga de Naciones y una amenaza seria para el puesto de Rafael Márquez, sin embargo, el equipo minimizó el daño con un 3-2 que le permite avanzar a las semifinales a partir de una victoria 1-0 en México.