¿Qué delantero mexicano se merece iniciar contra Portugal?

Enrique Gómez

Por jerarquía, el delantero titular será Raúl Jiménez.

Por preferencias del entrenador, Julián Quiñones podría jugar como extremo.

Para probar, el ‘9’ estelar debería ser Armando González.

Pero, por rendimiento, ¿quién debería ser el delantero titular de México para esta Fecha FIFA?

Javier Aguirre convocó a cinco centros delanteros para los partidos ante Portugal y Bélgica (28 y 31 de marzo), pues, aunque el futbolista nacido en Colombia puede jugar por la banda, lo cierto es que en la Saudi Pro-League es un atacante de área y así, es uno de los mejores jugadores del torneo.

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De acuerdo con la Inteligencia Artificial de Comparisonator, la cual le asigna un puntaje a cada jugador tras evaluar su desempeño total en el campo de juego, así está el ranking de los ‘nueves’ convocados:

DELANTERO ÍNDEX DE LA I.A. RANKING 1. Julián Quiñones 231 en Al-Qadsiah Sería 3° en la Liga MX 2. Armando González 211 en Chivas 5° en la Liga MX 3. Germán Berterame 211 con Rayados* 6° en la Liga MX 4. Raúl Jiménez 186 en Fulham Sería 10° en la Liga MX 5. Guillermo Martínez 108 en Pumas 23° en la Liga MX

*A Berterame se le toman en cuenta los registros que tuvo con el equipo regio, toda vez que el Inter Miami solo suma 300 minutos. Si usáramos sus estadísticas en la MLS, estaría peor que el ‘Memote’.

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Con la tabla de arriba, es claro que Julián Quiñones merece ser titular en el Tri y probablemente lo sea, pero como extremo, pues el ‘Vasco’ no se rendirá hasta que el exjugador del Atlas brille en esa zona del campo. Si ese fuera el caso, la ‘Hormiga’ González debería fungir como punta y de paso, el técnico podría comprobar lo que es capaz de hacer el campeón de goleo de la Liga MX.

Pero nadie tiene más goles que Raúl en la Selección Mexicana (44) y casi siempre es titular en la Premier League.

La ciencia quiere a Quiñones, el pueblo a González. Veremos por quién se decanta el entrenador en el Estadio Azteca.