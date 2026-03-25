Publicación: jueves 26 de marzo de 2026

Enrique Gómez

¿Qué delantero mexicano se merece iniciar contra Portugal?

'Hormiga' y Quiñones son los mejores nueves del Tri según la ciencia; Raúl, el cuarto

Por jerarquía, el delantero titular será Raúl Jiménez.

Por preferencias del entrenador, Julián Quiñones podría jugar como extremo.

Para probar, el ‘9’ estelar debería ser Armando González.

Pero, por rendimiento, ¿quién debería ser el delantero titular de México para esta Fecha FIFA?

Javier Aguirre convocó a cinco centros delanteros para los partidos ante Portugal y Bélgica (28 y 31 de marzo), pues, aunque el futbolista nacido en Colombia puede jugar por la banda, lo cierto es que en la Saudi Pro-League es un atacante de área y así, es uno de los mejores jugadores del torneo.

"Te amo", la declaración de Julián Quiñones al Atlas

El seleccionado mexicano agradeció la felicitación de su exequipo

De acuerdo con la Inteligencia Artificial de Comparisonator, la cual le asigna un puntaje a cada jugador tras evaluar su desempeño total en el campo de juego, así está el ranking de los ‘nueves’ convocados:

DELANTERO

ÍNDEX DE LA I.A.

RANKING

1.       Julián Quiñones

231 en Al-Qadsiah

Sería 3° en la Liga MX

2.       Armando González

211 en Chivas

5° en la Liga MX

3.       Germán Berterame

211 con Rayados*

6° en la Liga MX

4.       Raúl Jiménez

186 en Fulham

Sería 10° en la Liga MX

5.       Guillermo Martínez

108 en Pumas

23° en la Liga MX

*A Berterame se le toman en cuenta los registros que tuvo con el equipo regio, toda vez que el Inter Miami solo suma 300 minutos. Si usáramos sus estadísticas en la MLS, estaría peor que el ‘Memote’.

¡Van 10 'hormigazos'! Armando González se luce en el 'Gigante de Acero'

Armando González anotó el primer gol en la visita de Chivas al Monterrey.
La 'Homiga', delantero de 22 años, anotó su décimo gol 12 fechas del Clausura 2026.
González es el mejor delantero mexicano del momento, a menos de tres meses de que inicie el Mundial 2026.
La definición de González para abrir el marcador a los 18 minutos.
Así se vivió un nuevo gol del 'otaku', esta vez en el Estadio BBVA.
Así se vivió un nuevo gol del 'otaku', esta vez en el Estadio BBVA.
Así se vivió un nuevo gol del 'otaku', esta vez en el Estadio BBVA.
Así se vivió un nuevo gol del 'otaku', esta vez en el Estadio BBVA.

Con la tabla de arriba, es claro que Julián Quiñones merece ser titular en el Tri y probablemente lo sea, pero como extremo, pues el ‘Vasco’ no se rendirá hasta que el exjugador del Atlas brille en esa zona del campo. Si ese fuera el caso, la ‘Hormiga’ González debería fungir como punta y de paso, el técnico podría comprobar lo que es capaz de hacer el campeón de goleo de la Liga MX.

Pero nadie tiene más goles que Raúl en la Selección Mexicana (44) y casi siempre es titular en la Premier League.

La ciencia quiere a Quiñones, el pueblo a González. Veremos por quién se decanta el entrenador en el Estadio Azteca.

¿Qué le harán a México estas superestrellas europeas?

7. Matheus Nunes (Portugal), Manchester City → 45 MDE
6. Amadou Onana (Bélgica), Aston Villa → 45 MDE
5. Pedro Neto (Portugal), Chelsea → 60 MDE
4. Jérémy Doku (Bélgica), Manchester City → 65 MDE
3. Nuno Mendes (Portugal), Paris Saint-Germain → 75 MDE
2. Joao Neves (Portugal), Paris Saint-Germain → 110 MDE
1. Vitinha (Portugal), Paris Saint-Germain → 110 MDE
Para esta Fecha FIFA, México tiene un valor de 152 MDE y su jugador más valioso es Johan Vásquez (13 MDE)

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