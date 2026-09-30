Paupérrimos números; así las cifras goleadoras de los delanteros del Tri

Héctor Cantú

La Selección Mexicana enfrentará el primer gran reto de la nueva era encabezada por Rafael Márquez cuando se mida a Estados Unidos en partido amistoso.

El panorama no luce sencillo para el estratega mexicano, quien tendrá que encontrar la fórmula para dotar de goles a su equipo, considerando que sus dos máximos artilleros en la pasada Copa del Mundo, Raúl Jiménez y Julián Quiñones, no fueron convocados para esta fecha FIFA.

Son tres los delanteros centro nominales con los que cuenta México: Santiago Giménez, Armando ‘Hormiga’ González y Germán Berterame. Los tres arrastran una importante sequía goleadora con el ‘Tri’.

El caso menos grave es el de Armando González, quien podría disputar su partido número 18 con la Selección Mexicana. El exgoleador de Chivas, quien solo jugó 14 minutos en la Copa del Mundo durante el primer partido ante Sudáfrica, ha marcado apenas un gol.

Fue ante Islandia, en un encuentro en el que México se impuso 4-0. En aquel partido, la ‘Hormiga’ se despachó con gol y asistencia para firmar su actuación más destacada hasta ahora con el combinado nacional.

Cinco partidos después, la ‘Hormiga’ no ha vuelto a encontrar las redes con México.

Germán Berterame tampoco presume las mejores cifras. El delantero del Inter Miami quedó fuera del equipo mundialista después de registrar poca productividad goleadora con la Selección Mexicana.

‘Berte’ solo ha marcado dos goles con el ‘Tri’ desde su primera convocatoria en 2024. Sus anotaciones fueron ante Ecuador y Bolivia en partidos amistosos.

Dos goles en 12 encuentros reflejan la sequía del exdelantero de Rayados con el combinado nacional.

El caso más alarmante es el de Santiago Giménez, quien ya supera el año sin marcar con la Selección Mexicana. ‘Santi’ anotó en el duelo amistoso ante Corea del Sur y desde entonces no ha vuelto a celebrar un gol con México.

El ahora jugador del Porto ha visto minutos en ocho partidos posteriores del combinado nacional sin aportar gol ni asistencia.

Ante Estados Unidos se presenta una oportunidad de oro para que los tres delanteros rompan su sequía y se conviertan en referentes ofensivos del nuevo proceso encabezado por Rafael Márquez.