¿Se lo robó Javier Aguirre? Pol Llorente deja a la Selección Mexicana

EFE

La Federación Mexicana de Futbol anunció el fin de vínculo laboral con el preparador físico español Pol Llorente.

"La Federación Mexicana de Fútbol informa que Pol Lorente concluye su etapa como preparador físico de la selección nacional de México. Agradecemos su compromiso y dedicación durante los dos años que formó parte de esta institución, desde su incorporación en agosto de 2024", escribió la entidad en un comunicado.

Lorente, quien se perfila para reunirse a Javier Aguirre en la aventura con el Valencia, debía ser parte de la comisión técnica del nuevo seleccionador Rafael Márquez, quien fue presentado esta semana.

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"Para la Fecha FIFA de septiembre y octubre, en la que México enfrentará a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, la preparación física del equipo estará a cargo de los especialistas que forman parte de la estructura institucional de selecciones nacionales", anunció la federación.

Pol Lorente tiene amplia experiencia en equipos de España y formó parte del cuerpo técnico de la Selección Mexicana desde 2024 junto al entrenador Javier Aguirre, quien condujo al Tri en el pasado Mundial y con el cual se reencontraría, una vez que se haga oficial la llegada del 'Vasco' al Valencia.

"La dirección deportiva de la selección, en conjunto con el seleccionador, encabezan la búsqueda del nuevo preparador físico de la selección nacional; el objetivo es incorporar el mejor perfil al grupo de trabajo. El nombramiento se dará a conocer oficialmente una vez concluido el proceso", concluyó.