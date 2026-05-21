Nueva campaña de México para acabar con el grito prohibido en el Mundial

EFE

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) lanzó una campaña para promover 'la ola' entre los aficionados a la Selección y erradicar el grito 'homofóbico' que tantas multas y castigos le ha costado al organismo por parte de la FIFA.

"Esta campaña tiene el objetivo de sensibilizar a la afición sobre la importancia de apoyar a la selección nacional de México con 'la ola' y no con gritos discriminatorios que sanciona la FIFA para canalizar la pasión y que las tribunas se conviertan en el auténtico jugador número 12", escribió la FMF en un comunicado.

Para promover esta campaña previa al Mundial, el organismo recurrió a varios exseleccionados que estuvieron en la Copa del Mundo de 1986, entre los que aparecen Fernando Quirarte, Luis Flores, Miguel España, Carlos de los Cobos, Félix Cruz, Carlos Muñoz, Mario Trejo y Armando Manzo.

Según detalló la FMF, la campaña se dividirá en dos etapas.

En la primera se transmitirán un par de piezas de video con las figuras ya mencionadas, a las que se unirán en una segunda etapa Hugo Sánchez, considerado el mejor jugador mexicano de la historia, Manuel Negrete y el actual seleccionador nacional, Javier Aguirre.

Momento de alentar de una manera clásica y espectacular. 💚



'La Ola' es una hermosa manera de apoyar, que nos ha caracterizado como afición desde 1986. Algo increíble que quedó en la memoria de los seleccionados.



¡#LaOlaSíElGritoNo! 🌊 pic.twitter.com/yh3sHCN5YI — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) May 21, 2026

El organismo transmitió el sentir y algunos recuerdos de estos ex jugadores que vivieron aquella justa hace 40 años en los que hablan sobre 'la ola', que realiza la afición en el estadio levantándose de sus sillas y alzando las manos.

"La ola nació en México, fue impresionante, inclusive para el árbitro, ahora imagínate aquí con más cantidad de personas", afirmó Félix Cruz.

"Imagínate esa ola con todo el Estadio Azteca cantando el himno nacional. Me tocó esa bendición de vivirlo en 1986", recordó Luis Flores.

"El apoyo extra es una motivación importante. Cuando juegas tus partidos de local, aquí tenemos la ventaja del apoyo de la gente", dijo Mario Alberto Trejo.

Esta campaña se distribuirá a través de distintas plataformas digitales y tendrá presencia durante los partidos de cierre de preparación que la selección mexicana realizará en territorio nacional.

"'La Ola Sí, el grito No', se suma a otras campañas que ha emprendido la Federación Mexicana de Futbol a favor de la selección nacional de México en conjunto con la Liga MX en este camino rumbo a la Copa del Mundo 2026", concluyó el comunicado.