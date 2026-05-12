Ningún 'europeo' merece ser titular con la Selección Mexicana

Enrique Gómez

Se supone que tener jugadores en Europa eleva el nivel de una selección a nuevas alturas, pero en el caso de México, resulta que ninguno de sus legionarios tiene el nivel suficiente para estar en la alineación titular.

Es real, ningún ‘europeo’ debería ser titular con la Selección Mexicana, al menos no por rendimiento. Y es que, los jugadores de la Liga MX con los que compiten por una posición en la oncena titular de Javier Aguirre han tenido una mejor temporada, de acuerdo con el observatorio de Comparisonator.

Y es que, el único futbolista militante del futbol ‘europeo’ que tuvo mejor desempeño que sus contrapartes de la Liga MX es Julián Araujo, sin embargo, su llamado aún está en suspenso, pues se sigue recuperando de una lesión que truncó la buena temporada que vivía con el Celtic de Escocia.

Aquí los jugadores ‘europeos’ y su comparativa con los seleccionados de la Liga MX:

· Edson Álvarez (154 de índex) < Marcel Ruiz (217 de índex)

· Guillermo Ochoa (42) < Carlos Acevedo (225)

· Johan Vásquez (193) y César Montes (174) < Luis Romo (220)

· Julián Araujo (184) > Israel Reyes (93)

· Jesús Gallardo (193) < Mateo Chávez (123)

· Orbelín Pineda (157) < Brian Gutiérrez (160)

· Raúl Jiménez (181 de índex) y Santiago Giménez (108) < Armando González (214 de índex)

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Jugadores ‘europeos’ como Jorge Sánchez, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Luis Chávez o Rodrigo Huescas no fueron contemplados en la comparativa, pues han tenido muy pocos minutos en la temporada y la aplicación Comparisonator advierte que los resultados podrían ser volátiles.

Hay que hacer mención especial para Johan Vásquez, pues, considerando que se requieren dos centrales por equipo; sí merecería ocupar un lugar junto a Romo. O bien, Raúl podría acompañar a la ‘Hormiga’ o a Julián Quiñones (Al-Qadsiah) en caso de que se jugaran con dos puntas.

¿Cuántos ‘europeos’ serán titulares con México en el Mundial? Según la I.A., ninguno debería.