Suecia revela su convocatoria para el Mundial

Redacción FOX Deportes

Sueca ya tiene la convocatoria de 26 jugadores que disputarán la Copa del Mundo el próximo verano.

Graham Potter aseguró que su elección responde a “un grupo unido y fuerte, donde cada jugador saca lo mejor de sí”.

La lista la lidera el capitán Victor Lindelöf, acompañado por otros futbolistas experimentados, como Viktor Gyökeres, Alexander Isak y Anthony Elanga.

Viktor Gyökeres, el hombre que hizo realidad el sueño del Mundial para Suecia

Suecia consiguió su pase al Mundial en el repechaje de la UEFA, en donde se impuso a Ucrania y Polonia en el torneo clasificatorio.

Los ‘Blågult’ forman parte del Grupo F, junto con Países Bajos, Japón y Túnez, y marca su regreso a la competencia tras quedar fuera de Catar 2022.

La lista completa a continuación: