Robert Lewandowsky y Polonia se quedan fuera del Mundial

Héctor Cantú

La Selección de Suecia logró, de manera dramática, su pase al Mundial 2026 luego de vencer en los últimos minutos del partido por 3-2 a la Polonia de Robert Lewandwoski y compañía.

Viktor Gyökeres terminó por convertirse en el gran héroe de la tarde luego de marcar el tanto definitivo que evitó que el partido se fuera al alargue a dos minutos del silbatazo final.

El equipo sueco fue el encargado de pegar primero con la anotación de Anthony Elanga a los 20 minutos. Un gol que dio tranquilidad al equipo local que por momentos, parecía demasiado presionado sobre el terreno de juego.

Nicola Zalewski, con un remate de larga distancia, logró emparejar el partido. Su disparo logró superar el lance del arquero sueco para devolver la paridad.

Cuando parecía que ambas selecciones se irían al Descanso con un empate 1-1, y justo cuando Polonia se sentía mucho más cómodo sobre el terreno de juego, llegó el tanto que devolvió la ventaja a los locales.

Un cabezazo dentro del área de Gustaf Lagerbielke terminó por encontrar las redes para poner contra la pared al equipo polaco.

Pero en la segunda mitad los visitantes encontraron el tanto del empate por conducto de Karol Swiderski, una anotación que obligó a Suecia a remar contracorriente en los minutos finales del encuentro.

Cuando todo parecía terminar en un empate y por ende en la definición del ganador en la fase suplementaria, apareció el jugador del Arsenal para hundir las aspiraciones de los polacos.

De esta manera, Suecia cobra venganza cuatro años después y regresa a una Copa del Mundo después de un ciclo de ausencia.