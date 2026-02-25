Al menos en futbol, México sí le gana a los países nórdicos

Enrique Gómez

Al menos en futbol, claro que México puede competir con los países nórdicos.

El partido contra Islandia será el duelo número 34 entre México y las selecciones nórdicas, pero ¿cómo le ha ido al Tri contra estos países que se ubican en el extremo boreal de Europa?

Para desgracia de estos territorios, su trascendencia futbolística dista mucho de sus altísimos niveles en calidad de vida o índice de desarrollo humano, pero, aun así, países como Suecia o Dinamarca han tenido selecciones muy buenas a lo largo de los años.

La región nórdica comprende a los países soberanos de Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca e Islandia, los cuales comparten un área geográfica y fuertes nexos culturales e históricos, pero, ¿cómo les ha ido cuando les toca enfrentar a México en la cancha? Bueno, depende de mucho del país.

Así el historial de México contra las selecciones nórdicas:

RIVAL PARTIDOS VICTORIAS EMPATES DERROTAS ÚLTIMO DUELO Suecia 11 2 3 6 Derrota 2-1 (2022) Dinamarca 7 2 1 4 Derrota 2-0 (2018) Noruega 6 3 1 2 Victoria 2-1 (2006) Islandia 5 3 2 0 Victoria 2-1 (2021) Finlandia 4 3 1 0 Victoria 2-1 (1985)

El balance es de 13 victorias, ocho empates y 12 derrotas en 33 encuentros, es decir, México lleva ventaja, más allá de sus terribles registros contra Suecia. Por suerte para el Tri, por más ‘nórdica’ que sea Islandia, no tiene el nivel de sus vecinos continentales, tanto así que jamás ha podido ganarle al equipo ‘azteca’ y ahora que el duelo es en Querétaro y con equipos alternativos, parece aún más difícil.

La región nórdica de Europa no es la más fuerte en futbol (aunque sí en calidad de vida), pero representan un buen desafío para México por la talla de sus futbolistas y su juego directo.