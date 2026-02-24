Héctor Cantú
Los únicos equipos que han derrotado a México en La Corregidora
Querétaro vuelve a ser sede de un partido de la Selección Mexicana
Tuvieron que pasar ocho años para que la Selección Mexicana regresara a la ciudad de Santiago de Querétaro para disputar un partido amistoso.
Islandia será el equipo que intente poner en aprietos al equipo mexicano que en el estadio mundialista de México 1986, ha disputado nueve cotejos hasta el momento.
El Tri no tiene paso perfecto en este inmueble. De hecho apenas en su segundo partido sufrió su primera derrota. En partido de preparación rumbo al Mundial de 1986, México sucumbió ante Suiza, combinado que no participó en aquella Copa del Mundo.
Casi tres décadas después, llegó el segundo descalabro en el Estadio La Corregidora. Esta vez, el sinodal fue el representativo de Gallos Blancos que, en 2013 se impuso por 3-2 a aquel equipo que se preparaba para la Copa Oro. El equipo de casa incluso estuvo 3-0 arriba, pero dos goles del ‘Chuletita’ Orozco acercaron al combinado tricolor.
El tercer descalabro fue justamente en su último compromiso celebrado en este estadio. México perdió ante Chile en el 2018 con un marcador de 1-0.
Así, el balance del equipo mexicano en el estadio La Corregidora de Querétaro es de 6 victorias, 1 empate y 3 derrotas, escenario que no quiere repetir ante Islandia, equipo que nunca ha podido vencer a México sobre el terreno de juego.
