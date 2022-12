Nadie entiende que pasó con Rogelio Funes Mori y el 'Tata' Martino en Catar

¿Qué sucedió en la concentración de la Selección Mexicana para que el ‘Tata’ Martino se olvidara completamente del jugador que él mismo pidió naturalizar y que parecía ser su favorito?

Rogelio Funes Mori aseguró que su ínfima actividad en la Copa del Mundo de Catar 2022 se debió únicamente a la decisión técnica del ‘Tata’ Martino, pero eso resulta todavía más extraño, pues el estratega fue quien insistió en su momento para habilitar al ‘Mellizo’ después de los constantes problemas físicos que tuvo Raúl Jiménez durante todo el proceso, incluso en el Mundial.

“Nada más no jugué por decisión de él, respeto las decisiones, el técnico tiene que tomarlas y nada más no jugué por eso, pero estaba bien físicamente, me sentía bien, así que nada más”, comentó el ‘Mellizo’, quien solo vio cuatro minutos en el Mundial y fue en el último partido del Tri ante Arabia Saudita.

¿Y todo para qué? 'Tata' Martino admitió que no ha querido usar a Funes Mori El entrenador confirmó que si el 'Mellizo' no ha jugado es porque él no lo ha requerido

Seguramente sus ambiciones eran mucho más altas cuando decidió representar a México y olvidarse definitivamente de su natal Argentina, pero lo cierto es que ningún naturalizado ha tenido una carrera prolífera con la Selección Mexicana; aun así, se pensaba que con el jugador de Rayados sería diferente por la carencia de atacantes y por el gusto del técnico de jugar con un solo punta de sus características.

En palabras recogidas por el diario Récord, el atacante aseguró que toda su concentración ahora está puesta con Rayados, equipo que debutará el 7 de enero ante Chivas en el Clausura 2023.

“Obviamente, mi cabeza está en Rayados, nunca quise salir por nada, yo sigo acá, estoy muy contento, es mi casa y quiero renovar, ahora renové pilas para empezar de la mejor manera”, agregó el ‘Melli’.

¿Tendrá Funes Mori una nueva oportunidad con la Selección Mexicana? Este proceso hacia Catar era su gran oportunidad y no deja de sorprender la velocidad con la que perdió créditos en el Tri.