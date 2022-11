¿Y todo para qué? 'Tata' Martino admitió que no ha querido usar a Funes Mori

El entrenador confirmó que si el 'Mellizo' no ha jugado es porque él no lo ha requerido

¿Naturalizar a un futbolista e incluirlo en la lista final de la Copa del Mundo para que no juegue un solo partido? Aunque nadie pueda entenderlo, la explicación del ‘Tata’ Martino es muy clara.

Si Rogelio Funes Mori no ha jugado es porque el entrenador no l ha creído conveniente.

“Bueno, Rogelio no jugó por una cuestión de elección, como siempre que un futbolista no está. Nosotros hemos tenido en los dos partidos los 26 jugadores a disposición y los que no estuvieron fue por cuestiones de elección, no hay otro argumento”, comentó el estratega de la Selección Mexicana de cara al último partido de la fase de grupos de Catar 2022, donde el Tri llega al borde de la eliminación.

La naturalización del argentino es uno de los estandartes en la era de Martino y se pensaba que si el entrenador buscó tanto el poder contar con él y lo habilitó como titular en tantos partidos de 2021 fue porque el ‘Mellizo’ podía ser su atacante favorito, el jugador que podía darle soluciones ante las lesiones de Raúl Jiménez, sin embargo, después de dos partidos, el jugador de Rayados no ha visto ni un minuto.

Incluso se pensaba que Martino habilitaría a Funes Mori para el duelo contra su natal Argentina, buscando que la oportunidad de hacer un gol que le daría la vuelta al mundo motivara al máximo al ‘Mellizo’, sin embargo, para ese partido el entrenador ni siquiera habilitó centros delanteros de área como titulares; ni él, ni Raúl Jiménez ni Henry Martín iniciaron el duelo clave ante Argentina.

Ahora se entiende por qué Martino se aferró a solo llevar tres nueves y marginar a Santiago Giménez; en toda la Copa del Mundo solo ha usado a Henry como titular y a Raúl como suplente.

¿Verá minutos Funes Mori? Cuando se naturalizó para jugar con México, su gran sueño era disputar la Copa del Mundo, pero el duelo ante Arabia Saudita podría ser su última oportunidad.