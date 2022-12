Aunque Chivas fue impotente en San Mamés, "vamos por buen camino"

Aunque Chivas perdió 2-0 contra el Athletic Club y no generó una sola llegada de peligro en San Mamés, el técnico del ‘Rebaño’ aseguró que el equipo “va por buen camino” y asimilando las nuevas ideas.

“Los que marcan el paso son los jugadores y hasta ahora nosotros estamos encantados con la asimilación, la velocidad con la que el equipo asimila el trabajo, no solamente el físico más el cognitivo, porque venimos con una idea, una estructura y unos objetivos en nuestro juego y eso está mejorando”, dijo Veljko Paunovic al término de este partido de pretemporada por el trofeo Árbol de Gernkina.

“Hoy no nos alcanzó con el nivel en el que estamos ahora, pero vamos por buen camino”, comentó.

Guadalajara termina su gira por España con una victoria ante el Getafe y esta derrota frente al equipo de Bilbao y aunque todavía queda mucho por mejorar, para el entrenador serbio resultó muy productivo el viaje, pues a pesar de los problemas en las transiciones y en el ataque, el equipo se mostró sólido.

“El equipo no ha parado de hacer lo que hablábamos, qué hacemos cuando tenemos el balón y cuando no lo tenemos. Tenemos que mejorar en tema de salida de balón y al llegar al último tercio. En cuanto al planteamiento bastante limitados por el proceso en el que estamos de pretemporada, pero me voy con el trabajo realizado, la consistencia y compostura que mostramos hasta el final”, agregó en conferencia.

Tras unos días de trabajo en la playa y esta sesión en España, el siguiente número en la pretemporada rojiblanca será en la Copa Sky, donde enfrentará a Tigres, Atlas y Mazatlán en el Grupo A de este torneo amistoso, el cual inicia la próxima semana y concluye 10 días antes de comenzar el Clausura 2023.

Chivas no ha fichado nuevos jugadores, pero espera fortalecerse con la recuperación de José Juan Macías y el regreso de Alexis Vega.