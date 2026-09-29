México sigue invicto, pero se esperaba mucho más ante Perú

Enrique Gómez

La primera victoria de Rafael Márquez tendrá que esperar…

De todas maneras, por la alineación que envió el entrenador para el partido contra Perú, pareciera que estaba presupuestado no ganar este encuentro frente al tercer peor equipo del CONMEBOL.

Empate 1-1 entre México y la Selección Peruana, que pareció tomarse más en serio este partido.

El Tri guardó su mejor equipo para el duelo del sábado contra Estados Unidos (el tercero de cuatro compromisos en esta Fecha FIFA) y mandó a la cancha un XI completamente diferente al que se vio contra Colombia (también empate 1-1). Incluso sería difícil definir si se trató de un equipo B o una escuadra C.

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Y al final, el Tri tuvo un resultado justo para el nivel de importancia que le dio a este encuentro.

Así fueron los goles de este encuentro celebrado en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey:

· 0-1 (26’): Jairo Vélez le ganó la posición a Jeremy Márquez, entró al área y definió cruzado

· 1-1 (49’): Perfecto cabezazo de Víctor Guzmán tras a un tiro libre de Denzell García

¿Y Gilberto Mora? La joya mexicana y autor del gol del empate contra Colombia no vio minutos.

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¿Y Santiago Giménez? El delantero del Porto entró al 61’, pero nuevamente careció de chances.

En el complemento, el equipo ‘azteca’ se llenó de talento más experimentado y de caras conocidas. Ingresaron los mundialistas Luis Romo y Roberto Alvarado (uno de los jugadores que más actividad tuvo en la Copa del Mundo), además de exjugador del Milan.

Pero México nunca se vio desenvuelto en la cancha y con esas sensaciones encarar el Clásico de CONCACAF ante Estados Unidos, que sí venció a Perú el fin de semana y que también se impuso en su encuentro de hoy ante Chile.

Márquez deberá buscar su primera victoria en Arizona y si es posible, mejores sensaciones futbolísticas en este incipiente proceso.