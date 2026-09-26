Estados Unidos derrotó a Perú, con un toque de polémica

Redacción FOX Deportes

La selección de Perú cayó 4-1 ante Estados Unidos en el calor de Orlando, dentro del primer amistoso de su gira norteamericana. Pese al regreso triunfal de Gianluca Lapadula tras 18 meses de ausencia —marcando al minuto 15 a pase de Yotún para empatar el gol inicial de Justin Ellis—, la Bicolor no pudo resistir el desgaste físico durante la segunda mitad.

El destino del choque cambió en el minuto 66 tras una decisión arbitral sumamente controversial y sin VAR disponible para revisarla. Un contacto dudoso de Jesús Pretell sobre Mathis Albert, que claramente ocurrió fuera del área, fue señalado como penal, Malik Tillman no perdonó desde los once pasos y desató el descalabro definitivo de los peruanos.

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Aprovechando el golpe psicológico, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino terminó por vapulear a su rival con tantos del debutante Julian Hall y un golazo lejano de Sebastian Berhalter en el tiempo añadido.

El estratega argentino aprovechó el encuentro para dar rodaje a su plantel, dándole minutos de debut a once futbolistas frente a la escuadra sudamericana.

El conjunto dirigido por Menezes deberá dar vuelta a la página rápidamente para corregir errores defensivos antes de continuar su intensa travesía internacional.

La Blanquirroja viajará ahora a Nueva Jersey para enfrentar a México este 29 de septiembre, antes de cerrar su gira con pruebas exigentes ante Canadá en Montreal y Colombia en la ciudad de Miami.