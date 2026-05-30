México puso orden y sumó otra victoria hacia el Mundial

Enrique Gómez

A estas alturas, ganarle a un rival mundialista es una buena señal. Y hacerlo con un gol de táctica fija y dejar la portería en blanco, genera aún mejores sensaciones estando a 12 días del gran torneo.

México venció 1-0 a Australia en el Rose Bowl de Pasadena y acabó con un dominio de 56 años en favor del equipo oceánico.

Quinta victoria en el año para el equipo de Javier Aguirre, que se mantiene invicto en este 2026 y encarrilado para lo que será su debut contra Sudáfrica el 11 de junio. Al equipo ‘azteca’ todavía le queda un partido más de preparación antes de la Copa del Mundo 2026, pero, por ahora ha ido mejorando las malas sensaciones que dejó en la recta final del 2025 y al menos se siente una esperanza más fuerte.

El único tanto fue a los 27 minutos, cuando un tiro de esquina bien ejecutado por Alexis Vega llegó justo a la zona de Johan Vásquez, quien con una gran técnica dio un paso hacia adelante y giró la cabeza para darle toda la potencia y colocación necesaria al esférico, que rebotó en el poste y se metió.

Con este solitario gol, firmado con un XI alternativo que seguramente poco se parecerá al que inicie la Copa del Mundo, México venció a este rival por primera vez desde 1970. Para desgracia de los ‘titulares’ que entraron en el segundo tiempo, el marcador ya no se movió y tampoco hubo mucho peligro.

Australia, selección número 27 del Ranking FIFA, quedó sorteada en el Grupo D del Mundial junto con Turquía, Estados Unidos y Paraguay, es decir, sí que necesitaba medirse a una selección americana.

México tuvo un partido sin mayores sobresaltos contra un equipo de la Copa del Mundo e hizo funcionar el trabajo de la semana con Javier Aguirre gracias a un gol a balón parado. Una prueba más superada.