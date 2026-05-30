El gol de México es para poner orgulloso a Javier Aguirre

Enrique Gómez

Siempre será sano que un equipo anote en táctica fija y en su penúltimo partido antes de la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana aplicó el balón parado para adelantarse contra Australia.

¿Será que al fin terminará el increíble dominio del país oceánico sobre el equipo ‘azteca’?

México parece encaminado a ganar su primer partido contra Australia desde 1970 y todo gracias al cabezazo implacable que pegó Johan Vásquez, capitán del Genoa en la Serie A de Italia.

A los 28 minutos del partido, Alexis Vega se hizo cargo del tiro de esquina desde la derecha. El balón, ligeramente flotado, llegó justo a la zona de Vásquez, quien se adelantó y giró toda la cabeza para darle potencia y dirección necesario al balón y ponerlo pegado a segundo poste.

El esférico golpeó en el palo y se metió recorriendo la línea de gol.

México está invicto en este 2026 y por lo pronto, ya trazó el camino para ganar su quinto partido del año y todo gracias al trabajo táctico. Parece que de algo ha servido esta larga concentración previa al Mundial.