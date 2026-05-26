México debería pedir perdón y convocar a 'Charly' Rodríguez

Enrique Gómez

Sería incongruente llamar a la Selección Mexicana a un jugador que disputó la Liguilla, pero, ¿debería hacerse una excepción con Carlos Rodríguez?, ¿valdría la pena romper el pacto y poner en duda el plan de trabajo?

‘Charly’ levantó el trofeo de campeón de la Liga MX con el Cruz Azul y fue uno de los mejores jugadores del equipo en la recta final del campeonato, casualmente, se le notó un aumento de nivel cuando vio su nombre fuera de la convocatoria local de la Selección Mexicana; fue como si sentirse marginado del Mundial lo hubiera obligado a llevar su capacidad al límite en un desesperado intento para meterse en una nómina que se decía cerrada.

Javier Aguirre le abrió las puertas a los jugadores que disputaron la Liguilla, sin embargo, eso no sería congruente con su propio plan de trabajo, pues fue él quien pidió que sus seleccionados de la Liga MX (un grupo en el que no fue incluido el mediocampista, en una decisión que benefició al Cruz Azul) no jugaran la fase final para así iniciar la concentración lo antes posible.

¿Cuántos jugadores perdió cada equipo en la Liguilla por 'culpa' del Tri?

Además, tampoco sería leal para equipos como Chivas ver que un jugador que disputó la Liguilla pueda llegar como si nada a la Selección Mexicana, pues el equipo rojiblanco respaldó a Aguirre y se desprendió de cinco de sus titulares en las finales por el título, algo que obviamente, debilitó mucho al conjunto de Gabriel Milito y redujo significativamente sus posibilidades de ser campeón.

Pero, más allá de todo esto, ¿merece Carlos Rodríguez un lugar en la Selección Mexicana?

De acuerdo con la aplicación Comparisonator:

· Con un índex de 185, ‘Charly’ fue el quinto mejor mediocampista de la Liga MX

· Solo un mexicano aparece encima de él, Marcel Ruiz (en duda por lesión)

· Segundo lugar en cuando a participación en goles

· El número uno en cuanto a pases clave; segundo mejor centrador

Rodríguez ostenta mejores números que Álvaro Fidalgo (hoy en Betis) y que el mismo Orbelín Pineda (figura del AEK Atenas) y el único que lo supera en su posición tampoco está convocado debido a sus problemas de rodilla. Es decir, ‘Charly’ es el mejor mediocampista que tiene México en la actualidad.

Fue el propio Aguirre quien se asfixió con su plan de trabajo y la decisión de marginar a Rodríguez, pero, por mérito deportivo debería llamar a ‘Charly’ aunque esto signifique quemarse, romper el pacto y ser desleal con los otros.