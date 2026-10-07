México, 5 partidos seguidos yéndose abajo en el marcador

Redacción FOX Deportes

Contra Inglaterra en el Mundial o en California contra la peor selección de las eliminatorias de CONMEBOL, la historia es la misma: México siempre recibe el primer gol del partido.

El Tri lleva cinco partidos consecutivos yéndose abajo en el marcador. Aceptable contra Inglaterra o Colombia, pero llamativo contra Perú o Chile, dos de las peores selecciones de Sudamérica.

Con el gol de Maximiliano Gutiérrez al 55’, se hizo oficial que en todos los partidos de Rafael Márquez hasta ahora México siempre se puso en desventaja e incluso si sumamos lo que fue la eliminación en los octavos de final del Mundial (co Javier Aguirre), la racha ya es tan preocupante como nefasta.

CLARO QUE SÍ, MAXI ?



Gutiérrez y el primero de #LaRoja ?? ante México ??.



??0️⃣➖1️⃣??#SiempreConLaRoja pic.twitter.com/VNBeNu30I7 — Selección Chilena (@LaRoja) October 7, 2026

La racha del Tri recibiendo el primer gol partido:

· México 2-3 Inglaterra | Jude Bellingham, 36’

· México 1-1 Colombia | Luis Suárez, 9’

· México 1-1 Perú | Jairo Vélez, 26’

· Estados Unidos 3-0 México | Julian Hall, 28’

· México 0-2 Chile | Maximiliano Gutiérrez 55’

La sangre nueva de México, elegida para enfrentar a Chile

Dos partidos fueron con Raúl Rangel en la portería, uno con Óscar García y este último con Álex Padilla. Honestamente, el Tri no tiene ningún portero consagrado como titular en este momento aunque no siempre tuvieron responsabilidad en los goles, esta racha lo hace aún más evidente.

La primera victoria de Rafael Márquez como seleccionador de México tendrá que esperar. Quizá llegue al mismo tiempo que la primera portería imbatida de su gestión.