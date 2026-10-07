El homenaje en California que conmovió a Guillermo Ochoa

EFE

El ahora exportero Guillermo 'Memo' Ochoa recibió un homenaje a su trayectoria, previo al encuentro amistoso entre México y Chile en el estadio Memorial Coliseo de Los Ángeles.

El jugador retirado a la luz de la participación del Tri en el Mundial 2026, fue recibido entre vítores y aplausos por parte de los miles de aficionados, en su mayoría mexicanos, quienes rindieron tributo a una de las trayectorias más longevas bajo los palos del Tri.

Las pantallas del emblemático estadio, situado en el centro de Los Ángeles, se llenaron de mensajes de agradecimiento por parte de algunos seguidores de la Selección Mexicana, mientras el guardameta, visiblemente emocionado, agradecía de pie sobre el césped sosteniendo la camiseta con su icónico dorsal 13.

¡No se contuvo! ?



Esta fue la reacción de Guillermo Ochoa durante la ceremonia en su honor en el Los Angeles Memorial Coliseum???#LaNuevaEra #MiSelecciónAzteca



? México vs. Chile EN VIVO por Azteca 7, https://t.co/tF3acdTM2g y la App TV Azteca ????? pic.twitter.com/oG7FO9K33h — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 7, 2026

Ochoa, quien comenzó su andadura con la selección mexicana en diciembre de 2005, se retiró del futbol profesional en el Mundial de 2026 tras 154 participaciones internacionales defendiendo los colores de su país.

Entre su palmarés, el mexicano presume de ser el primer portero en conseguir el récord de seis Copas Mundiales de la FIFA con el Tri.

Guardemos con mucho cariño estas imágenes de Guillermo Ochoa

En su primer Mundial como titular, en Brasil 2014, en el que debutó en la victoria contra Camerún, impactó al mundo con una gran actuación ante la selección anfitriona que le valió a México un empate sin goles.

También ayudó a México a obtener la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, levantó seis veces la Copa Oro con la selección absoluta y una Liga de Naciones de la Concacaf.