Quitas el 7-0 y México tiene cierto dominio sobre Chile

Enrique Gómez

Nunca podrá ocultarse el 7-0 que encajó la Selección Mexicana hace 10 años, pero lo cierto es que, al margen de ese partido, el historial entre Chile y el Tri está muy parejo.

De hecho, si contamos los últimos 10 enfrentamientos directos o contemplamos todos los encuentros desde el 2010 hasta antes del encuentro amistoso de esta noche entre México y ‘La Roja’, el conjunto norteamericano ostenta una ventaja mínima. Incluso, tiene dos partidos seguidos sin perder contra la ‘Roja’ y ganó 2-1 el penúltimo en San Diego.

Enfrentamientos directos después del 7-0 (Copa América 2016):

· México 0-1 Chile, octubre 2018

· México 3-1 Chile, marzo 2019

· Empate 2-2, diciembre 2021

Últimos 10 enfrentamientos directos (2010 a 2021):

· 4 victorias para México

· 3 empates

· 3 victorias para Chile

¿Te acuerdas de... aquella selección mexicana que fue aplastada por Chile?

Irónicamente, después de la aplastante victoria ante México y su posterior bicampeonato en la Copa América, el equipo andino se vino abajo estrepitosamente. No clasificaron al Mundial del 2018 ni a los siguientes dos y actualmente su selección vale (73 millones de euros) tres veces menos de lo que cotiza el Tri según Transfermarkt. Por si fuera poco, la FIFA lo ubica en la posición 53 del Ranking global, el segundo más bajo de toda la CONMEBOL.

La brutal paliza de hace 10 años fue un accidente del futbol y para muestra, la gran paridad de las dos selecciones en duelos directos y la situación actual de ambos equipos.