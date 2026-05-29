Marcel Ruiz, lejos de la Selección, pero enfocado en ganar la CONCACAF

Enrique Gómez

Lejos de la Selección Mexicana y molesto por las incesantes opiniones de su lesión, pero concentrado en busca del título más importante de la zona, ese es el presente que vive Marcel Ruiz.

El mediocampista del Toluca no ocultó su malestar por todo lo que se ha hablado sobre lesión (reportada como rotura de ligamento cruzado por el propio club hace meses), pues aseguró que solamente él y su entorno conocen su verdadero estado de salud y que si está listo para jugar la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF es porque se encuentra en buen estado.

“Todos han hablado sin saber, yo he estado muy tranquilo, desde el principio he guardado silencio, por qué es algo que sólo yo y mi círculo cercano y la gente del club sabemos. Todos los demás han opinado sin ver mis estudios, creo que ahora es un momento muy importante para mi, por todo lo que ha pasado poder ganar un título en mi situación”, dijo de cara al partido contra Tigres en el Estadio Nemesio Diez.

💥 ¡MARCEL RUIZ ROMPE EL SILENCIO SOBRE LA COPA DEL MUNDO!



🇲🇽 El jugador habló de su lesión y lo que ha vivido en las últimas semanas con la prensa y su relación con @miseleccionmx



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Pese a las declaraciones del futbolista, la Selección Mexicana no parece estar convencida, pues por algo no lo llamó a la concentración para el Mundial, pero a Ruiz le queda un partido más para convencer a Javier Aguirre de que se encuentra en buena forma y que su llamado al Tri no sería un lugar quemado.

“Ganas siempre voy a tener de disputar un torneo como la Copa del Mundo con la Selección. Todo lo que hice desde mi lesión fue con la ilusión de estar en la lista final. Al no ser convocado, tuve la opción de operarme, pero decidí no hacerlo para poder jugar la liguilla, esta final y no defraudar al club”, agregó Marcel, quien no pierde la esperanza de ir al Mundial, aunque ahora esté enfocado en otro objetivo.

Fue hace dos meses cuando el Toluca informó que Ruiz se rompió los ligamentos, una lesión que suele requerir operación y unos ocho meses de baja, sin embargo, el mediocampista regateó la cirugía con tal de estar disponible para la Selección Mexicana, pero Javier Aguirre no fue tan optimista como el jugador.