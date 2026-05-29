Redacción FOX Deportes
Toluca y Tigres se reencuentran en otra final, pero ¿quién llega mejor?
Aquí la comparación total de cara al último partido por la Copa de Campeones de CONCACAF
Ganó la última vez que se enfrentaron en una final, tiene una plantilla ligeramente más valiosa según Transfermarkt y juegan en casa… realmente Toluca sí es favorito para ser campeón en la Copa de Campeones de la CONCACAF.
Aun así, se espera un gran partido y un enfrentamiento muy parejo, pues hay que recordar que en el último duelo directo empataron 0-0, además de que la final del Apertura 2025 se definió en una larga tanda de penales, luego de Toluca ganara apenas por la mínima en casa y de esta manera se emparejara la serie por el título, misma que comenzó con un triunfo de Tigres en el ‘Volcán’.
En lo que respecta a la Liga MX, ambos clasificaron por debajo de los cuatro primeros y fueron eliminados en cuartos de final.
Así llegan Toluca y Tigres para la final de la ‘Concachampions’ en el Estadio Nemesio Diez:
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