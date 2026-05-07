Fernando Gorriarán advierte que Tigres no se confiará ante Toluca

EFE

El uruguayo Fernando Gorriarán, mediocampista de Tigres, afirmó que su equipo no se fía de las bajas que tiene Toluca para la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

"No hay que confiarse porque ellos no tendrán a un par de jugadores. Toluca viene de jugar muchas finales, es un equipo con el que hemos tenido partidos complicados, pero queremos ganar para jugar la Intercontinental y luego el Mundial de Clubes, así que estamos concentrados para lograrlo".

Gorriarán se refirió a la final del certamen en la que visitarán el 30 de mayo al Toluca, equipo que no contará con Jesús Gallardo ni Alexis Vega, por estar con la Selección Mexicana que se prepara para el Mundial.

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Reconoció que luego de la eliminación en los cuartos de final del Clausura local ante el Guadalajara, el equipo está repuesto en lo anímico y con el tiempo que falta también lo estará en lo físico para la disputa de este título.

"Han sido días duros por la eliminación del fin de semana pasado. Descansamos unos días y ahora estamos concentrados para esta final de CONCACAF. Tenemos un compromiso por ganar este título que nos dará muchas cosas; es un lindo reto para nosotros".

Toluca venció a Tigres en la final del torneo Apertura de 2025 de diciembre pasado y el uruguayo admitió que ese resultado dejó un mal sabor de boca.

"La vida nos regala revanchas. Perdimos una final importante hace cuatro meses, y hoy el futbol nos da una final en otro torneo, ante el mismo rival. Sabemos lo que tenemos que hacer y no podemos desaprovechar el haber llegado hasta aquí".

El mediocampista negó que Toluca sea favorito por jugar en su estadio, que está situado a 2,600 metros sobre el nivel del mar.

"No creo que sean favoritos sólo por estar en casa, con todo y la altura y su afición. Nosotros hemos demostrado de lo que somos capaces. No vamos a especular. La clave será la intensidad y hacer un partido perfecto para inclinar el partido hacia nosotros".

Tigres jugará el partido por el título de la Copa de Campeones de la CONCACAF por quinta vez en su historia.

Ganó en 2020 y cayó en las finales de 2016, 2017 y 2019.