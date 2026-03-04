¡Lo que se viene! Alexis Vega está listo para volver con Toluca

Redacción FOX Deportes

Si Toluca está en segundo lugar del Clausura 2026 y hace poco le pegó al exlíder Chivas sin contar con Alexis Vega, ¿se imaginan lo que podría hacer al equipo ya con su capitán reintegrado y al 100%?

Bueno, muy pronto no tendremos que suponer, pues el atacante está listo para volver a las canchas.

Luego del duelo de invictos, en donde el equipo ‘escarlata’ rompió la imbatibilidad de Pumas en este Clausura 2026, el técnico Antonio Mohamed quiso seguir con las buenas noticias al asegurar que el futbolista de 28 años ha retomado los entrenamientos y será contemplado para el fin de semana.

“Alexis está haciendo semana normal. Vamos a ver si tiene algunos minutos de cancha el domingo. Seguramente jugará o irá a la banca”, confirmó el ‘Turco’ de cara a lo que será la Jornada 10 del torneo.

Vega no juega desde los 40 minutos que vio (infiltrado) en la vuelta de la final del Apertura 2025 el 14 de diciembre; es decir, el equipo ‘escarlata’ ha labrado su invicto, su subliderato y sus 21 puntos, sin él.

“El equipo juega como si no hubiese ganado campeonatos. Sigue compitiendo igual y también existe una competencia interna para defender el puesto. Esto me hace sentir orgulloso del grupo que conduzco”, comentó Mohamed, quien ve a su plantel casi al mismo nivel al año pasado, cuando fue bicampeón.