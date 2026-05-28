Al Toluca no le importa asumirse como favorito sobre Tigres

EFE

El argentino Antonio Mohamed, entrenador del Toluca, reconoció que su equipo es favorito para derrotar a los Tigres UANL en la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

"El equipo conserva esa voracidad de victoria, sabemos que no será sencillo ante un rival difícil, pero tenemos la ventaja de jugar de local, por eso somos favoritos sobre ellos. Va a ser una final muy cerrada en la que los detalles marcarán la diferencia", aseveró el técnico.

El Toluca recibirá este sábado a los Tigres UANL en el duelo por el título de la Copa de Campeones de la Concacaf que se jugará en el estadio Nemesio Díez de esta ciudad, que se encuentra a poco más de 2.600 metros sobre el nivel del mar.

El estratega señaló que en lugar de presión, su equipo tiene una gran ilusión por jugar este partido.

"No manejamos presión, manejamos ilusión y sueños. La presión te paraliza y nosotros debemos disfrutar cada partido, pero estamos preparados para todo. Puede que no ganemos, es fútbol y puede pasar, pero queremos triunfar, es una gran ilusión", subrayó el 'Turco'.

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Mohamed aceptó que será complicado superar a los Tigres, uno de los equipos más ganadores del fútbol mexicano desde el 2010.

"Va a ser un juego de mucho estudio porque cualquier error puede inclinar la balanza. Tigres es un equipo complicado, pero nuestro objetivo es terminar las jugadas y ser contundentes, vamos a ir por el resultado, no vamos a traicionar nuestra idea", explicó.

El argentino compartió su deseo de dejar una huella profundo en la historia del Toluca, equipo con el que ya fue bicampeón de liga, para lo cual busca levantar este título internacional.

"Es reconfortante el cariño que me tiene la afición. Cuando llegué a este equipo el objetivo era entrar en la historia y lo hicimos con los títulos de liga, ahora esperemos mañana ganar esta copa para ser recordado por siempre", dijo Mohamed.

El portugués Paulinho, goleador del equipo, coincidió con su técnico en las razones por las que el Toluca necesita levantar este trofeo.

"No podemos ir con una carga emocional de que este trofeo no se gana desde el 2003. Sabemos que para este equipo es muy importante porque nos da la oportunidad de jugar el Mundial de Clubes, es algo que nos da mucha ilusión para ganar", puntualizó el delantero.

Para los 'Diablos Rojos' ésta será su sexta final en la historia del certamen de la Concacaf; acumula dos triunfos, en 1968 y 2003, y tres tropiezos, 1998, 2006 y 2014.