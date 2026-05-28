Del repechaje al Mundial: los equipos que pueden sorprender

Hiram Marín

El Mundial de 2026 tendrá un formato inédito de 48 selecciones, por lo que contó un repechaje mucho más amplio tanto en Europa como a nivel intercontinental.

En total, seis boletos se definieron por esta vía: cuatro en playoffs de UEFA y dos en el torneo intercontinental organizado por FIFA.

Varias selecciones llegaron obligadas a sobrevivir partidos únicos de alta tensión, pero algunas de ellas tienen argumentos reales para convertirse en ‘caballos negros’ del torneo.

Bosnia y Herzegovina

Bosnia y Herzegovina dejó fuera a Italia y eso no es una cosa menor. Copyright: Reuters

La selección balcánica fue una de las grandes historias del repechaje europeo. Eliminó a Gales en semifinales y posteriormente venció a la poderosa Italia para sellar su boleto mundialista y dejar a los azzurri fuera por tercera ocasión consecutiva, en una ruta que pocos esperaban superar.



La selección bosnia mezcla experiencia con una generación competitiva y llega con el impulso emocional de haber dejado fuera a una potencia histórica. Por su capacidad física y orden defensivo, podría complicar a selecciones favoritas en fase de grupos.

Suecia

Suecia no ganó un solo partido de la eliminatoria y su gran participación en la Nations League le dio el pase al repechaje Copyright: Reuters

El equipo escandinavo también aparece como capaz de sorprender. Los suecos superaron a Ucrania y después derrotaron a Polonia en la final de su ruta europea, recuperando protagonismo internacional tras haberse perdido Catar 2022.

Su clasificación se apoyó en una estructura táctica sólida y en una generación que combina futbolistas experimentados con jóvenes consolidados en ligas importantes.

Históricamente, Suecia suele competir mejor en Mundiales que en eliminatorias, además, su clasificación se dio gracias a su buen desempeño en la Nations League.

Turquía

Turquía ha llegado lejos en algunas de sus participaciones en la Copa del Mundo Copyright: Reuters

Sin duda llega como otra selección de cuidado tras abrirse paso en el playoff de UEFA. Eliminó primero a Rumania y luego venció a Kosovo para obtener uno de los últimos cupos europeos.

Turquía ya mostró en la Eurocopa reciente que puede competir contra rivales de alto nivel gracias a su intensidad ofensiva y velocidad en transición.

Si logra mantener regularidad defensiva, tiene argumentos para convertirse en una de las sorpresas más incómodas del Mundial.