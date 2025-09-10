Los reprobados de México ante Corea del Sur

Héctor Cantú

La Selección Mexicana tuvo una de sus mejores actuaciones en la era de Javier Aguirre en su tercer ciclo, durante el enfrentamiento ante Corea del Sur donde el marcador final fue de 2-2.

México mostró presencia, buen futbol, sociedades por demás interesantes y lo más rescatable, un espíritu para reponerse de la adversidad cuando Corea estaba al frente en el tanteador.

Sin embargo, hubo jugadores que quedaron a deber durante el partido y que, por momentos, desentonaron ante lo hecho por sus compañeros.

El primero de ellos fue Marcel Ruiz, quien tuvo una primera mitad para el olvido con errores importantes en las entregas de balón. Marcel, quien fue sustituido para la segunda mitad, perdió un total de 5 balones, además de irse amonestado y haber intentado solo tres mano a mano con su contraparte asiática.

Otro de los futbolistas que quedó por debajo del nivel fue Mateo Chávez, quien apenas alcanzó a ganar 3 de los 11 duelos personificados ante Corea. Perdió en 16 ocasiones la pelota y apenas alcanzó el 69 por ciento de efectividad en sus pases.

Finalmente, el tercer futbolista que hará cuestionar a Javier Aguirre si será su primera opción para el Mundial fue el defensa central Juan José Purata, quien tiene incidencia en el segundo gol de Corea.

Purata solo tocó en 76 ocasiones la pelota en los que logró 67 pases acertados, De los 10 duelos sostenidos por aire y tierra, salió con ventaja en solo el 40 por ciento de ellos. A pesar del escenario, el defensa de Tigres tuvo un debut con Selección Mexicana por demás productivo, supliendo a uno de los jugadores que parecen ser inamovibles para Javier Aguirre como lo es César Montes.

México volverá a tener participación en partidos amistosos hasta el mes de octubre cuando se mida a Colombia y Ecuador el los días 11 y 14 del mes, respectivamente.