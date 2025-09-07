Rodrigo Huescas debe ser titular con la Selección Mexicana

Héctor Cantú

Inesperadamente, Javier Aguirre se ha tenido que enfrentar a la decisión de definir quién será el lateral derecho titular de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

Si bien es cierto que Jorge Sánchez había sido la principal carta del ‘Vasco’ a pesar de sus números y de sus malas actuaciones, hoy, Rodrigo Huescas levanta la mano para adueñarse de esa posición.

El ahora jugador del futbol danés presupone mejores opciones en esa posición que las que puede otorgar Sánchez y así lo revelan los números al compararse lo hecho en la presente campaña por ambos jugadores.

Mientras Jorge Sánchez participa poco en las jugadas ofensivas, Huescas promedia 0.7 por cada 90 minutos sobre el terreno de juego.

Lo mismo sucede en pases para gol, pues mientras Sánchez no se ha anotado una sola asistencia en lo que va del campeonato, Huescas promedia una cada tres encuentros disputados.

En cuanto al porcentaje de acciones ofensivas bien realizadas, Huescas supera por 4.5 por ciento los registros de Sánchez.

En la parte defensiva la historia no es diferente. Huescas suele ser mucho más sólido en recuperación de pelotas (12.8 por ciento mejor que Sánchez), Intercepciones (37% mejor) y en pérdida de pelotas (41% mejor).

Lo más destacado, para la posición y para el estilo de juego de Javier Aguirre son los centros al área donde Rodrigo supera en 300 por ciento los números conseguidos por Jorge Sánchez con Cruz Azul en el Apertura 2025.

Ante Japón, Huescas se perfila para ser uno de los cambios sustanciales en el XI inicial de Javier Aguirre, una opción que podría definir al jugador titular para el Mundial 2026.