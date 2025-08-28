¿Ya vieron los rivales que le tocaron a Rodrigo Huescas en la Champions League?

Enrique Gómez

El único mexicano que jugará la Champions League este año es Rodrigo Huescas.

Por primera vez en mucho tiempo, solo hay un seleccionado mexicano en el máximo torneo de clubes de Europa, pero ¿contra quién jugará su equipo el FC Copenhague?

La buena noticia es que podrá medirse contra rivales de lujo como el Borussia Dortmund o el Barcelona; la mala, es la misma: le tocaron oponentes de alta dificultad, pues incluso tendrá que vérselas contra el Napoli campeón de Italia o el Bayer Leverkusen, monarca de Alemania durante la campaña pasada.

Aquí los ocho rivales que enfrentará el FC Copenhague en la fase de liga de la Champions League:

Partidos en casa:

Borussia Dortmund (bombo 1)

Bayer Leverkusen (bombo 2)

Napoli (bombo 3)

Kairat Almaty (bombo 4)

Partidos de visitante:

Barcelona (bombo 1)

Villarreal (bombo 2)

Tottenham (bombo 3)

Qarabag (bombo 4)

HER ER F.C. KØBENHAVNS CL-LIGAFASE



Spilledatoerne kendes om et par dage.#fcklive pic.twitter.com/D9KVrK8riF — Copenhagen Sundays (@CphSundays) August 28, 2025

A partir del 2024, la Champions League cambió el formato de grupos por la fase de liga en su ‘primera’ fase; es decir, cada club tiene una combinación diferente de ocho rivales (dos de cada bombo o categoría) contra los que jugará solo una vez. A través del sorteo, también se decidió a qué rivales visitarán y a quiénes recibirán en casa. El calendario se revelará hasta los próximos días.

Huescas jugó todos los minutos de cada uno de los partidos que le dieron la clasificación al Copenhague en la Champions League y en el torneo local ha jugado como titular en cada una de las seis fechas. Está convertido en un pilar del equipo, por lo que lo veremos medirse ante estos equipos de alto nivel.

¿Podrá avanzar Copenhague a la siguiente ronda? En la nueva Champions League, los ochos equipos con más puntos progresan directo a octavos de final, los siguientes ocho juegan un play-off y la última parte queda eliminada.