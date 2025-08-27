Sumen otro mexicano en la Champions League; el Copenhague se clasificó

Héctor Cantú

El Copenhague jugará la próxima edición de la UEFA Champions League luego de lograr su boleto en la primera ronda de eliminación.

El cuadro donde participa el mexicano Rodrigo Huescas se impuso 2-0 al Basel en el partido de vuelta de la fase de Play offs, para sellar así su victoria global en 3-1.

Los daneses fueron muy superiores al equipo suizo que volvió a tener complicaciones como las que vivió en el juego de ida.

Un gol al minuto 46 de Andreas Cornelius y uno más de Youssoufa Moukoko desde el manchón penal, fueron suficientes para que los leones lograran el boleto para la fase de grupos del torneo de clubes más importante del mundo.

El mexicano Rodrigo Huescas fue titular en el partido donde logró bloquear dos disparos al arco y solo perdió 7 balones en los 90 minutos de juego.

Para el Copenhague FC será la octava ocasión que juegue la fase de Grupos de la Champions League donde su mejor resultado histórico ha sido avanzar a octavos de final en la edición 2010-2011 y 2023-2024.