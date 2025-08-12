Rodrigo Huescas, figura de un Copenhague que se acerca a Champions League

Redacción FOX Deportes

Nada mejor que un gol y una clasificación a la siguiente fase de la etapa previa de la Champions League para ir quitando la imagen de joven desenfrenado y reconstruir su carrera como jugador determinante.

Rodrigo Huescas, autor del primer tanto en la eliminatoria que le dio la clasificación al FC Copenhague tras la victoria 5-0 contra el Malmö de Suecia, dedicó unas eufóricas palabras para el público.

“¡Vamos, afición! Gracias por su apoyo, estamos en la siguiente ronda”, el mensaje raudo y emocionado del mediocampista mexicano al final del encuentro, que él mismo inauguró con un poderoso cabezazo, llegando desde atrás, a los 31 minutos del partido. Ese tanto, abrió el panorama el camino para los siguientes cuatro.

El lateral de 21 años ha jugado los 90 minutos en los cuatro partidos clasificatorios en la Champions League de esta temporada, además de que ha disputado casi todos los minutos en la liga de Dinamarca, la cual ya lleva cuatro fechas y en donde los ‘Leones’ tienen tres victorias y una derrota.

El siguiente partido internacional del FC Copenhague es contra el Basel de Suiza (20 y 27 de agosto) y si gana la eliminatoria, clasificará a la fase de liga de la Champions, la cual inicia el 16 de septiembre.

Huescas está viviendo su segundo año en Dinamarca y espera que esta vez solo se hable de él en lo deportivo y no por haber sido arrestado (y casi encarcelado) por conducir a exceso de velocidad.