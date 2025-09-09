Los cambios del 'Vasco' Aguirre; así podría jugar México ante Corea del Sur

Héctor Cantú

La Selección Mexicana enfrentará un segundo examen por demás complicado cuando se mida a Corea del Sur en partido de preparación rumbo al Mundial de 2026.

Luego de la actuación ante Japón, donde el equipo mexicano empató sin goles, Javier Aguirre ha planteado la posibilidad de hacer varias modificaciones para este encuentro.

El arco no tendría modificaciones con respecto a los partidos anteriores. Aunque el ‘Tala’ Rangel es del gusto del ‘Vasco’ en la posición titular reaparecería Luis Malagón, quien se ha convertido en el inamovible de cara al Mundial.

La línea defensiva se mantendría con cuatro hombres atrás, con Johan Vásquez y y Jorge Sánchez ahora en la función de centrales, mientras que la lateral izquierda estaría ocupada por Jesús Gallardo y la derecha por Rodrigo Huescas.

La media cancha también tendría modificaciones respecto del partido anterior. Erick Sánchez se perfila para arrancar de inicio junto a Marcel Ruiz y Orbelín Pineda.

La delantera también habría modificaciones con la incursión por la derecha del ‘Chucky’ Lozano, quien acompañaría a Roberto Alvarado y Raúl Jiménez como delantero centro.