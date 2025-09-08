México jugará ante Corea del Sur sin Edson Álvarez

Héctor Cantú

La Selección Mexicana enfrentará el segundo partido de la presente fecha FIFA sin uno de sus referentes más importantes.

El equipo mexicano confirmó que Edson Álvarez no alcanzó a recuperarse de la lesión que sufrió en el duelo anterior ante Japón, por lo que no podrá ver minutos ante Corea.

Sin embargo, Javier Aguirre, en conferencia de prensa previa al duelo ante el cuadro coreano se negó en dar detalles médicos sobre el alcance de la lesión de Edson Álvarez.

“El equipo médico tiene la información necesaria y la manejarán a su criterio. Depende de ellos”, habría declarado sobre el caso de Álvarez.

Javier Aguirre adelantó que prepara algunos cambios para el duelo ante Corea del Sur, mismos que no fueron revelados y mucho menos adelantados. De acuerdo al técnico nacional, serán los jugadores quienes conozcan de primera mano las modificaciones.

Edson Álvarez viajará a Turquía para reportar con el Fenerbahce, equipo que le ha abierto las puertas para esta temporada 2025-2026.