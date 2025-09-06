Reprobada la línea ofensiva de México ante Japón

Héctor Cantú

La Selección Mexicana sabía que ante Japón tendría una dura prueba por superar y que el equipo asiático pondría a prueba a los jugadores más experimentados.

El equipo mexicano terminó maniatado en la parte de adelante. Con poca claridad, en parte, producida por el orden defensivo y la rapidez de los nipones para cerrar espacios y defender su arco.

México, además de irse sin goles, no tuvo una sola ocasión clara de gol, además de solo tener a su favor un solo tiro de esquina, cifras de reflejan la dificultad para acercarse al último tercio de cancha por parte del equipo mexicano.

Roberto Alvarado no fue el jugador desequilibrante por el costado derecho que necesitaba el equipo mexicano. En los 61 minutos de juego no logró un solo centro acertado de los 3 que intentó y tampoco realizó un solo disparo a puerta. Por si fuera poco, el jugador de Chivas tampoco intentó un solo regate en el partido.

Quien también quedó maniatado, fue Alexis Vega por el lado izquierdo. Sin tiros a puerta y un solo pase clave, el jugador de Toluca tampoco pudo romper al equipo nipón para surtir de balones a Raúl Jiménez.

La apuesta de Orbelín Pineda tampoco le dio mejores opciones a Javier Aguirre, pues solo completó de manera correcta el 68 por ciento de sus pases, además de que tampoco realizó un solo disparo al arco rival y apenas ganó tres duelos sobre el terreno de juego.

Sin el funcionamiento de esta línea, Raúl Jiménez poco pudo hacer para enderezar el barco y terminó siendo sustituido a los 61 minutos por Sangiago Giménez.

Solo 8 pases precisos, dos disparos bloqueados y tres faltas recibidas fueron las discretas cifras que resumen el difícil partido de Jiménez ante Japón.

México ahora buscará mostrar una nueva cara ante Corea del Sur, otro equipo bien trabajo que no será fácil de superar.