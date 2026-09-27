Los reprobados de México ante Colombia

Héctor Cantú

La Selección Mexicana empató 1-1 ante Colombia en el debut de Rafael Márquez como entrenador del equipo nacional.

Aunque el resultado dejó buenas sensaciones por el funcionamiento de México y la exigencia del rival, algunos futbolistas estuvieron por debajo de lo esperado.

Uno de ellos fue Hirving Lozano, quien volvió al ‘Tri’ luego de perderse la pasada edición de la Copa del Mundo. El ‘Chucky’ realizó tres disparos, solo uno con dirección al arco, y desperdició una opción clara de gol.

Además, terminó estorbándose con Armando González en un remate de cabeza que pudo haber cambiado el marcador.

Lozano, actualmente jugador del LA Galaxy, completó solamente ocho pases durante los 64 minutos que estuvo en el terreno de juego y perdió la pelota en 11 ocasiones.

Otro de los futbolistas que tuvo una actuación discreta fue Luis Chávez, quien desperdició una opción clara frente al arco. El jugador del Dinamo de Moscú perdió la pelota en ocho ocasiones, aunque completó el 85% de sus pases.

Armando González completa la terna. Con 17 toques de pelota en 74 minutos, la ‘Hormiga’ falló dos opciones claras de gol y perdió el balón en ocho ocasiones.

De los tres disparos que intentó, solo uno tuvo dirección al arco. Además, perdió los cuatro duelos que sostuvo ante los defensores colombianos.

México tendrá una segunda prueba en esta Fecha FIFA el próximo martes, cuando se enfrente a Perú en el segundo partido de la era de Rafael Márquez al frente del ‘Tri’.