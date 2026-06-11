Colombia "le rogó" a Julián Quiñones, literalmente

Enrique Gómez

México no ‘robó’ a Julián Quiñones fue él quien decidió representar al Tri en vez de a Colombia.

Los que dicen que el delantero de Nariño está jugando con la Selección Mexicana solo porque nunca tuvo la oportunidad de representar a su país natal están equivocados. Pero los que critican a Colombia por haber “ignorado” al exjugador del Atlas están todavía más errados.

El presidente de la Federación Colombiana, Ramón Jesurún, literalmente dijo que le rogaron a Julián Quiñones y a Cristhian Mosquera para que jugaran por la Tri, pero se decidieron por México y España, respectivamente.

“El técnico mismo convocó a Julián Quiñones. Inicialmente dijo que sí y después él llamó y dijo que prefería jugar con la Selección de México. Que quede absolutamente claro que siempre estuvo en el radar del profesor Néstor Lorenzo, pero su decisión personal era que quería jugar con México y hay que respetarlo”, comentó el directivo en palabras para Win Sports.

🇨🇴🎙️"A Julián Quiñones el técnico lo convocó. Inicialmente dijo que sí, pero después nos llamó y manifestó que prefería jugar para la selección de México. Fue una decisión personal y hay que respetarla. Lo mismo ocurrió con Cristhian Mosquera; el jugador expresó que su sueño era… pic.twitter.com/ADxwvJM3zN — Win Sports (@WinSportsTV) June 13, 2026

En respuesta a quienes critican a la Federación Colombiana por haber dejado ir al jugador que anotó el primer gol del Mundial 2026 con la camiseta verde, el directivo aclaró que si Julián juega con México es porque así lo deseó su corazón, pues claro el país sudamericano lo convocó antes que el Tri.

“Hace un gol y salen dos o tres personas y por desconocimiento dicen que Colombia no lo vio, pero lo vimos, lo buscamos, le rogamos que viniera y dijo que no y hay que respetar la decisión”, comentó.

Quiñones no eligió México por conveniencia o por la ambición de jugar un Mundial a toda costa, lo hizo por afinidad al país que lo adoptó desde que era un sub-20, pues teniendo la oportunidad de jugar para Colombia, su país natal y una selección con mayor nivel y proyección, decidió ser parte de México.

Entonces, el jugador del Al-Qadsiah no eligió a México porque no tuviera otra opción; oficialmente sí tuvo una invitación y un ruego de Colombia, pero su lealtad ya le pertenecía a otro país.