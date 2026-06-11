El gol de Julián Quiñones, el tercero más rápido del Tri en un Mundial

Héctor Cantú

Julián Quiñones, una de las apuestas más debatidas de Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya inscribió su nombre en la historia de la Selección Mexicana.

El delantero nacido en Colombia marcó el primer gol del Mundial organizado por México, Estados Unidos y Canadá, gracias a un potente disparo dentro del área que se coló por debajo de las piernas del guardameta sudafricano Ronwen Williams.

El festejo de Julián Quiñones, una 'venganza amistosa' contra Sudáfrica

La anotación del atacante del 'Tri' también quedó registrada como la tercera más rápida de México en la historia de las Copas del Mundo, al llegar a los ocho minutos y 33 segundos de juego.

El récord del gol más tempranero de la Selección Mexicana en una Copa del Mundo sigue en poder de Luis Flores, quien anotó a los 3 minutos frente a Paraguay durante México 1986.

Julián Quiñones' goal for Mexico on the ref cam pic.twitter.com/qzMG8r2EQD — FOX Sports (@FOXSports) June 11, 2026

La segunda posición pertenece a Rafael Márquez, que abrió el marcador apenas al minuto cinco contra Argentina en los octavos de final de Alemania 2006.

Por si fuera poco, Quiñones se convirtió en el primer futbolista no nacido en México que marca un gol para la Selección Mexicana en una Copa del Mundo. Además, es el primer jugador de una selección de Concacaf que anota el primer tanto en la historia de esta justa.