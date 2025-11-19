Javier Aguirre y los reprobados del Tri ante Paraguay

Héctor Cantú

La Selección Mexicana ha cerrado el año con una dolorosa derrota ante Paraguay por 2-1 donde volvieron a quedar sensaciones agridulces en la boca de los aficionados a 7 meses del arranque de la Copa del Mundo.

Javier Aguirre decidió enviar un nuevo equipo a la cancha y terminó jugando con una delantera que nunca antes había convivido dentro del terreno de juego.

Por momentos, la estrategia se diluyó. La idea de lo que busca Javier quedó inentendible para los futbolistas que, aunque mostraron corazón, carecieron de estrategia y toque futbolístico para poder, siquiera, rescatar un empate.

El Vasco perdió una oportunidad de oro para probar a lo más cercano a la alineación que tiene en mente para el Mundial y ‘foguearla’ contra dos rivales rocosos y de buen nivel futbolístico, similar a lo que podrá encontrarse en el próximo mundial.

En cuanto a los jugadores, hubo dos, especialmente, que no estuvieron a la altura del partido y que iniciaron en el cuadro titular.

Jorge Ruvalcaba no terminó por ser el factor de desequilibrio por la banda derecha. Jugó 60 minutos y en ese lapso se fue sin disparos al arco rival y con solo cuatro pases correctos. No ganó un solo duelo ante sus rivales en turno y en total terminó perdiendo en 5 ocasiones la pelota.

Otro de los jugadores que quedaron a deber fue el defensa Jesús Orozco, quien recibió la oportunidad de mostrarse como defensa central. El Chiquete mostró desatenciones a la hora de marcar al equipo rival y se fue del campo sin haber bloqueado un solo disparo rival y sin interceptar balones de equipo guaraní.

Finalmente, el tercer jugador reprobado del Tri es Edson Álvarez, el capitán que ahora fue colocado como defensa central. Edson falló una opción clara de gol que pudo haber cambiado de rumbo el partido.

Además, el ‘Machín’ solo acertó dos de los 9 pases largos que intentó con la finalidad de romper líneas y tomar desprevenida a la zaga albirroja.

México aún no conoce cuáles serán sus próximos rivales ya en el 2026. Lo que queda claro es que se espera que Javier Aguirre deja atrás los experimentos y busque preparar a la versión más cercana del equipo con el que enfrentará la Copa del Mundo.