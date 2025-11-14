Jan Oblak causa baja con su selección por lesión

EFE

Jan Oblak, portero internacional esloveno del Atlético de Madrid, es baja para el choque del martes contra Suecia, según confirmó este domingo la Federación de Fútbol de Eslovenia, que ha citado a Martin Turk en su lugar, después de haber "empeorado" de sus molestias tras el encuentro contra Kosovo.



“El capitán de la selección eslovena de fútbol, Jan Oblak, no viajará a Suecia debido a una lesión que sufrió en el partido contra Kosovo", anunció Eslovenia a través de la página web oficial de su federación. El partido 500 de Jan Oblak, fue en Champions League y con derrota

"La lesión ahora ha empeorado. Creo que alguien más estará en la portería en Estocolmo, pero espero que no haya nada peor con Jan y que pueda volver al campo lo antes posible. Porque el papel y la importancia de un capitán así es enorme para este equipo”, expuso Matjaz Kek, tras el duelo contra Kosovo.



En ese partido, en el que Eslovenia perdió toda posibilidad de clasificación para el Mundial 2026, Oblak disputó los 90 minutos del encuentro.

El cancerbero regresará ahora a la disciplina del Atlético de Madrid, pendiente de su evolución para el encuentro del próximo domingo contra el Getafe en el Coliseum, en la vuelta a la competición con el conjunto rojiblanco, del que es el portero titular indiscutible en esta temporada y en las anteriores.