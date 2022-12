Honestamente, México jamás mereció avanzar ne Catar 2022

Por más que México estuvo a un solo gol de clasificar ante Arabia Saudita, siendo honestos no se merecía llegar a la siguiente ronda después de cómo afrontó los primeros dos partidos.

Luis Chávez, el jugador más destacado del Tri en la Copa del Mundo también fue el más sensato, pues aseguró que el equipo no tuvo los argumentos para siquiera clasificar a los octavos de final.

“Es justo, en los dos primeros partidos no hicimos lo que veníamos haciendo normalmente, no arriesgamos, contra Polonia pudimos haber ganado, al final esos dos partidos los dejamos ir y al último no nos alcanzó”, comentó el jugador del Pachuca en una plática con el youtuber Escorpión Dorado.

“Con los resultados no puedo estar contento plenamente porque yo me quería quedar unos días más y seguir avanzando de ronda. Nos habíamos puesto la meta de estar en un quinto partido y no vamos a jugar ni un cuarto”, aseveró el futbolista de 26 años, autor de un golazo de tiro libre ante Arabia.

Chávez, quien hasta hace unos meses era un desconocido en el Tri, fue titular en los tres partidos del en Catar 2022 y para muchos fue el único jugador brillante, pues además su gol desde lejos fue valorado como la anotación más potente de la fase de grupos al registrar una velocidad superior a los 120 kilómetros por hora.

¿Emigrará a Europa después de su buen Mundial en lo individual? Al momento no hay ofertas por él.